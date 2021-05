Josetty Hurtado recibe segunda dosis de vacuna contra la COVID-19 en EE. UU.

Josetty Hurtado se mostró muy emocionada al anunciar que recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 este domingo 2 de mayo en Estados Unidos. A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió un emotivo mensaje para celebrar y agradecer el haber sido inoculada.

En su publicación, la también modelo se mostró esperanzada de que todas las personas tengan la oportunidad de ser inmunizadas, pues, hasta el día de hoy, la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 ya causó más de 3 000 000 de muertes a nivel mundial.

“Gracias, Dios mío, por permitirme una oportunidad más de vida. Igual, permíteles vacunarse a todos tu hijos que amas para que no mueran. Apiádate de nosotros. Segunda dosis”, escribió la hija de Andrés Hurtado, junto a una foto en la que mostraba su cartilla de vacunación en Instagram.

A solo unas horas, el post de Josetty Hurtado superó los 3 000 me gusta y obtuvo centenares de comentarios, en los que los fans la felicitaron por su vacuna contra la COVID-19.

Josetty Hurtado

Josetty Hurtado sobre su padre, Andrés Hurtado: “Mi mejor amigo”

Durante una entrevista para Magaly TV, la firme, Josetty Hurado habló sobre la relación que lleva con su padre, Andrés Hurtado, y aseguró que lo considera su mejor amigo.

“No me toques a mi padre. Mi papá es mi mejor amigo, es mi vida entera, yo siempre le digo: ‘Si tú te vas, yo me voy contigo’. Yo no puedo concebir una vida sin él”, comentó la influencer tras recordar los duros momentos que pasó su progenitor al contagiarse de coronavirus.

