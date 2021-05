Jessica Newton revela que su madre recibió la vacuna contra la COVID-19

Luego de mucha espera, la madre de Jessica Newton recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La noticia fue revelada por la organizadora de Miss Perú en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la exreina de belleza expresó su alivio al contar que su progenitora, quien se encuentra dentro de la población apta para ser inmunizada, ya fue inoculada.

“Ya mi madre pudo colocarse esta semana la primera vacuna y eso me da cierta tranquilidad”, escribió la empresaria sobre una imagen del momento en el que su mamá recibe la dosis.

“Pero tantas personas han perdido seres queridos y hay tantas vidas valiosas en peligro que nada es fácil. Todos tenemos roto el corazón” , reflexionó al recordar que la pandemia aún continúa causando muerte en nuestro país.

Jessica Newton feliz por vacunación de su madre. Foto: captura/Instagram

Jessica Newton sufre robo en aeropuerto

A inicios de abril, Jessica Newton expresó su indignación al notar que sustrajeron artículos de valor de su maleta cuando llegaba al Perú desde España.

Según contó en sus redes sociales, los regalos que traía desde Europa desaparecieron.

“Solo esperemos que no falte nada en mi maleta. Me parece rarísimo que esté abierta y mi otra maleta también abierta. Solo espero que no falten los regalos... Se robaron los relojes, iPhone que traje para ‘Fer’ y Miranda. ¿Qué más? Ya me daré cuenta en casa”, fueron las palabras de la ex-Miss Perú mencionando en la instantánea a la aerolínea Iberia Airlines.

