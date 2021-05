Gisela Valcárcel protagoniza divertido momento tras broma de La Uchulú

La reciente edición de El artista del año dejó anecdóticos momentos gracias al carismático personaje de La Uchulú, quien arrancó carcajadas a todos los presentes en el set de América TV, luego de hacerle una broma a la presentadora Gisela Valcárcel.

Antes de cantar y bailar al ritmo de la toada “El siqui siqui”, La Uchulú mantuvo una divertida conversación con la conductora.

El personaje tuvo divertidas respuestas cuando Gisela Valcárcel le preguntó por el otoño de Lima. “Nada ñaña, yo no tengo plata para comprarme mi chompa, con bolsita negra te puedes tapar y regio, te queda bien bonito (...) topsitos no más he traído, es que allá hace calor y aquí hace frío”, señaló.

“Lima es muy caro, yo te iba a traer tu juane, pero no te he traído porque acá está diez soles, allá en Pucallpa está dos soles”, continuó comentando la participante del reality.

El momento más divertido llegó cuando Gisela Valcárcel le pidió a La Uchulú que le enseñe coreografías para videos de TikTok. “Yo te he visto en tus videos ¿Tú me puedes enseñar?”, preguntó la ‘Reina de la televisión’. “Sí, pero cuidado que te vayas a quebrar”, respondió el personaje.

“Es que yo veo que acá en Lima no toman chapo, no comen plátano, no comen tacacho, pura comida chatarra nomás”, explicó La Uchulú, ante las risas de los miembros del jurado.

