Billie Eilish protagoniza portada de Vogue UK y sorprende con renovado look

La cantante Billie Eilish se caracteriza por presentar un look de chica rebelde compuesto por cabello verde, camisones largos y por llevar en todos los eventos las zapatillas chunky. Ahora, la artista sorprende a sus millones de seguidores con un look muy femenino para la portada de la edición británica de Vogue.

En la última edición de la revista, la ganadora de los pasados premios Grammy habla acerca del empoderamiento y el amor propio. En la portada se ve a la cantante acompañada de la frase “Todo se trata de lo que te haga sentir bien”. Asimismo, los profesionales que estuvieron detrás del trabajo fueron el fotógrafo Craig McDean y la directora de estilismo Dena Giannini.

La joven cantante sorprende con un look renovado para la portada de Vogue UK. Foto: Instagram.

En su cuenta de Instagram, Billie Eilish expresó su emoción respecto a la sesión de fotos. “Me encantan estas fotos y me encantó hacer esta sesión” y finalizó su publicación con la frase “Haz lo que quieras cuando quieras”. Su aparición en Vogue coincide con el próximo lanzamiento de su segundo disco llamado Happier than ever, que sale a las luz el 30 de julio.

La revista también se pronunció en sus redes sociales y adelantó algunos temas de la entrevista disponible el viernes 7 de mayo. “Cuando Billie reveló oficialmente su nuevo cabello color caramelo en Instagram, la foto se convirtió en la publicación más rápida en alcanzar un millón de ‘me gusta’: en seis minutos.

En la edición de junio de #BritishVogue, la cantante habla sobre la elección personal, el miedo, la diversión, el cuerpo de las mujeres, el consentimiento y, sobre todo, la confianza. “Se trata de recuperar ese poder, mostrarlo y no aprovecharlo”, se lee en la publicación.