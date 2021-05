Anthony Hopkins: “Me avergüenzo de ser actor”

Con información de El País

A sus 83 años, el actor galés Anthony Hopkins confiesa que nunca se ha sentido tan pleno y feliz como hasta ahora. Acaba de ganar su segundo Óscar a mejor actor por El padre y se ha convertido en el intérprete más longevo en obtener un premio de la Academia. Por si esto no fuera suficiente, ha vuelto a su ciudad natal para reencontrarse con sus raíces, ha hecho un TikTok con Salma Hayek celebrando su premio y es uno de los abuelos más populares y con más likes en las redes sociales.

Sin embargo, la vida del dos veces ganador del Óscar no ha sido precisamente un jardín de rosas, pues ha estado marcada por sus episodios de alcoholismo, depresión y ataques de ira . Nunca fue un estudiante brillante y desde niño sentía que no encajaba en ninguna parte. “Me sentía el más tonto de la clase, quizá tenía problemas de aprendizaje, pero era incapaz de entender nada. Mi infancia fue inútil y enteramente confusa. Todo el mundo me ridiculizaba”, reveló el actor en reciente entrevista con The New York Times.

Hijo de un panadero y una ama de casa, Hopkins tomó la decisión de dejar su ciudad cuando a los 15 años conoció a Richard Burton. “Me contó que se hizo actor porque no valía para ningún trabajo. Luego se montó en su Jaguar y se fue. En aquel momento comprendí que necesitaba salir de allí. Dejar de ser quien era. Ser rico y famoso. Y empecé a soñar con vivir en Estados Unidos”, contó.

El intérprete reconoce que era tan egoísta en su vida personal que no pudo sostener una familia. De hecho, tuvo una hija en su primer matrimonio con la que perdió total contacto hasta hoy . Además, se volvió alcohólico y sus ataques de ira eran de tal magnitud que en los setenta se ganó el título de ‘actor temperamental’. Años más tarde, confesó que como no quería beber durante los rodajes, su agresividad surgía porque siempre estaba con la resaca. Fue en diciembre de 1975 cuando amaneció en un motel de Phoenix sin saber cómo había llegado hasta allí, y dejó de beber para siempre. “Admití que tenía miedo, lo cual me dio una libertad maravillosa. Me sentía inseguro, paranoico, aterrorizado. Temía no valer para nada, que no encajaba en ningún sitio”, confesó a The New Yorker el mes pasado.

Pero Hopkins ha seguido cargando con otros demonios a lo largo de estas ocho décadas. En 1981 su padre murió por una dolencia en el corazón producto de los años de duro trabajo. “Cuando pienso en cómo mis padres se esclavizaron toda su vida en una panadería para ganar una miseria... yo lo he tenido demasiado fácil. Me avergüenzo de ser actor. Debería estar haciendo otra cosa. Actuar es un arte de tercera. Nos pagan demasiado y nos hacen demasiado caso . Me gusta la atención y el dinero, pero me siento como un estafador”, declaró con apabullante sinceridad en The Guardian.

En los años 90, Anthony Hopkins alcanzó la cima de su carrera con su primer Óscar y el título de Sir, gracias a su estupenda interpretación como Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes (1991). Luego vendrían otros grandes personajes en filmes como Nixon, Lo que queda del día y otros más vanguardistas como La máscara del zorro, Misión imposible 2, Thor y Transformers. En este último conoció a Mark Wahlberg, el colega que le abrió su primera cuenta en una red social: Twitter. Desde entonces, Hopkins se ha vuelto un experto y disfruta compartir su día a día con sus miles de seguidores publicando videos donde se le ve bailando canciones de Drake, de Fleetwood Mac y hasta de Elvis Crespo, con su esposa, la colombiana Stella Arroyave (64). El más reciente ha sido el TikTok bailando con Salma Hayek. Actualmente, Hopkins vive en Gales y ha reconocido que recién ha comenzado a ser plenamente feliz a partir de que cumplió los 75 años: ha retomado el teatro, ha vuelto a interpretar a Shakespeare y hasta sueña con elefantes como los que vio cuando era niño en el clásico de aventuras de 1937 Elephant Boy con su abuelo. “También pienso mucho en un día que pasé con mi padre en la playa. Yo estaba llorando porque se me había caído a la arena un caramelo que me había comprado. Pienso en ese niño miedoso, que estaba destinado a crecer y a volverse un idiota en la escuela. Torpe, solitario, rabioso. Y quiero decirle: ‘No pasa nada, chico, lo hemos hecho bien’”, declaró a Interview el actor que ahora, en el reposo de sus años, se ha convertido en un hombre tranquilo y mesurado.

Escena. Junto a la gran actriz Olivia Colman en una escena de El padre, papel que le valió su reciente Óscar a mejor actor. Foto: difusión

