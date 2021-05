Angelo Fukuy se encontró con Christian Domínguez en El artista del año

En el último programa de El artista del año, Angelo Fukuy se encontró con Christian Domínguez por los pasillos de América televisión. El vocalista de la agrupación de cumbia Zona libre dijo no tener ningún problema con su excompañero. Asimismo, admitió verlo, pero no logró saludarlo.

Respecto a su llegada, la prensa le preguntó si se había encontrado con Christian, a lo que respondió: “No hemos tenido la oportunidad porque estuvimos con el tema del correteo, pero sí lo vi que estaba con su hijita. Le deseo lo mejor y muchas bendiciones, traer un hijo al mundo es una bendición, felicidades para él y para toda su familia”.

También, Fukuy le deseó lo mejor a su excompañero: “Para ser sincero desde el año pasado no lo veía, esta fue la primera vez, lo vi de lejos, de espaldas lo vi... Yo no tengo ningún problema ni con él ni con nadie. Hay cositas por ahí, pero eso se va a conversar en interno. Le deseo lo mejor a él y a la Gran Orquesta, a los chicos y a los músicos. Si se da la oportunidad yo me acerco a saludarlo”.

En el programa del 1 de mayo, Angelo estuvo sobre el escenario junto a Lucho Paz, Marco Antonio Guerrero, Jhon Kelvín para acompañar al participante del reality Josimar. Asimismo, respecto a su presentación dijo: “Que emoción, tuve sentimientos encontrados, qué honor poder estar al lado de grandes intérpretes de la cumbia peruana como es el maestro Lucho Paz, a quien tengo gran admiración, al gran Marco Antonio Guerrero, Jhon Kelvín, Josimar y agradecer a Gisela Valcárcel y a la producción por pensar en mí”.