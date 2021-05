Yo soy: Ángel López se quiebra al recordar a Ray Reyes, exmiembro de Menudo

Una conmovedora escena protagonizó Ángel López en Yo soy al recordar a su amigo Ray Reyes, integrante de la exitosa agrupación Menudo, que falleció el jueves 30 de abril.

Ante esta lamentable noticia, el intérprete de “A puro dolor” no pudo evitar derramar unas lágrimas al dedicarle una sentidas palabras de despedida a su colega, a quien consideraba como un hermano.

“ No quiero ponerme muy emocional porque me afecta, porque lo considero un amigo, un hermano, un colega . Logré mi sueño de conocerlo, desde niño quise ser parte de ese gran grupo que se llama Menudo. Anoche, lamentablemente, se nos ha ido una de las estrellas más impresionantes de ese grupo, lo considero un amigo. Siempre lo amaré”, expresó.

“Ray Reyes fue uno de los cantantes que me inspiró dentro del grupo Menudo. Pude cantar una canción y me dijo: ‘Ángel, después de escucharte cantar, no sé si deba cantar yo’. Te voy a extrañar y nunca te voy a olvidar. Que Dios te bendiga, mi hermano, que en paz descanses”, finalizó Ángel López con la voz entrecortada.

Asimismo, Adolfo Aguilar también lamentó la noticia y acompañó al jurado del programa con las condolencias.

“Ray Reyes falleció anoche, parte del grupo Menudo original, lamentamos esta gran pérdida”, sostuvo.

