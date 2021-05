Mauri Stern se quiebra en Yo soy al hablar de su mamá: “La distancia es dura”

Mauri Stern, miembro del jurado de Yo soy, se conmovió al opinar sobre la presentación del imitador de Luis Fonsi, quien interpretó el tema “Se supone”.

El productor mexicano recordó que se encuentra alejado de su madre debido a su nuevo trabajo en Perú y se quebró al contar que la extraña demasiado, ya que ha sido muy cercano a ella desde pequeño.

“Yo amo a mis papás, pero yo soy un niño de mamá y yo te entiendo. Siempre lo hemos dicho: cuando hay una conexión de amor, a veces la distancia es dura, pero eres afortunado. Vas a regresar a ella. Cuando regreses va ser como si nunca la hubieras dejado. Eso es lo que me pasa a mí”, expresó Mauri Stern en referencia al imitador de Luis Fonsi, que lleva cuatro años lejos de su país natal Venezuela .

“Yo me dediqué a viajar y estar lejos de ella, pero, cuando regreso a ella, regreso como a un lugar que no se puede perder. Yo me identifico, también extraño a mi mamá, pero gracias, Freddy, hace mucho que no sentía esto y no conectaba así de esta manera. Gracias”, agregó el mexicano entre lágrimas.

Los compañeros de Mauri Stern coincidieron con él y expresaron sus elogios hacia el imitador de Luis Fonsi. “Qué lindo lo que hemos presenciado. Has brillado, felicidades. Sigue por ese camino”, expresó Maricarmen Marín.

