Ivana Yturbe está feliz porque su abuela fue vacunada contra la COVID-19

Ivana Yturbe compartió con todos sus seguidores la alegría de que su abuela haya sido vacunada contra la COVID-19.

A través de sus redes sociales, la modelo contó que su familiar ya recibió ambas dosis y aprovechó para compartir información al respecto a fin de que las personas que les corresponde sean inoculadas.

“ Les cuento que ayer estuve todo el día con mi abuelita y estoy muy feliz porque ella ya se puso las dos dosis de la vacuna , así que estoy muy contenta y muy aliviada con eso”, dijo la ex chica reality en sus historias de Instagram.

Por otro lado, hace unas semanas, Ivana Yturbe estuvo de cumpleaños y Beto Da Silva la sorprendió con una romántica dedicatoria por la fecha tan especial.

A través de sus redes sociales, el futbolista saludó a su esposa y le expresó el gran amor que siente por ella. “Feliz día, mi amor. No te soltaré nunca. Te amo”, fue el mensaje del deportista peruano, quien adjuntó una foto de su boda.

Asimismo, él ya había sorprendido a la modelo con un regalo adelantado. Da Silva le obsequió a la joven una botas de la marca Prada. La modelo no dejó de presumirlas en sus redes sociales.

Ivana Yturbe descarta embarazo

En marzo del 2021 surgieron rumores de que la modelo Ivana Yturbe se encontraba embarazada. Sin embargo, ella descartó esta información en el programa En boca de todos.

“No necesito un documento para ser mamá. Es algo que sí quiero y anhelo. Me muero de ganas de ser mamá, pero por el momento no se da. No me casé por eso. Espero que llegue”, sostuvo la joven.

