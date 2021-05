Eva Ayllón: “Quien conoce el dolor puede cantar boleros”

“El bolero es la vida misma, tiene de todo: tristezas, alegrías, éxitos, fracasos, engaños, abandonos, amores y desamores. Es como mi vida, por eso cuando lo canto dejo mi alma y mis recuerdos sobre el escenario. Es como un disparo al corazón, como el vals que proyecta mucho sentimiento a la hora de interpretarlo”, opina Eva Ayllón en la nota promocional del concierto dedicado a las madres que ofrecerá este 8 de mayo, vía la plataforma: TLK Play.

“Es un show virtual, pero extraño mucho al público. Nos queda seguir tratando de cumplir con la agenda que nos hemos impuesto: conciertos por el Día del Amor, Día de la Madre, Fiestas Patrias y Día de la Canción Criolla”, nos dijo ayer al hilo telefónico.

Si tuvieras que ponerle a tu vida el nombre de un bolero, ¿cuál sería?

Me agarraste, me pones en un aprieto, pero te voy a decir la verdad. Yo creo que la persona que conoce el dolor es la persona ideal para cantar boleros. Y yo conozco el dolor desde chica, porque la vida misma te va poniendo los pies para que te caigas, en fin, pero te vuelves a levantar. En la época en que yo aprendí los boleros, tenía cinco años de ver el amor de mis padres, de pronto vi que ya no se querían más. Entonces, empiezo a cantar boleros y fue el género que me acompaña de por vida. Mi abuelita también lo hacía y se escuchaba en toda la quinta de la cuadra 19 de José Gálvez, mi mamá, mi papá también. Para este concierto, vi que mis compañeros estaban con otros géneros por el Día de la Madre, así que dije: ‘Yo haré los boleros que las mamitas nacidas como yo, en el año 56, quieren escuchar’. Y creo que voy a dar en el clavo. Para esas mamitas de mi época va dirigido el show”.

Eva, además, señala que ve los frutos que ha sembrado en sus hijos (Carlos y Francisco), quienes escuchan a Los Doltons, Nino Bravo y también boleros añejos. “Además, mi nieta Mía (6) que mastica el español (radica en Estados Unidos) canta ‘Palabras palabras’ de Silvana di Lorenzo. Entonces, al ver todo eso, digo: ‘Dios mío, qué bonita herencia les estoy dejando’”.

Habiendo perdido a tu mami hace dos años, imagino que el segundo domingo de mayo no es lo mismo para ti.

Lo que me ocurre es una cosa bien rara. Yo no me he criado con mi madre, pero la he adorado. Ha sido muy lejana para mí. Cuando ella cae mal, yo me puse a atenderla hasta su final y eso no me tiene muy orgullosa porque fue una etapa muy dolorosa para ambas. He ensayado cuatro días para este concierto y hay temas para las mamitas que realmente me han hecho llorar, quebrarme. Para mí es un mes muy triste, como de duelo. Evoco mucho a mi madre, me siento mal.

Hace unos años, en una entrevista, revelaste que tenías pánico a resfriarte porque de inmediato te daba neumonía. Me pregunto, ¿cómo has llevado la pandemia cuando uno de los síntomas de alarma del Covid-19 es el resfrío?

Tengo un neumólogo que me trata y hace cinco años me puso una vacuna y a los dos años otra, que era la de la influenza y desde ahí siempre estoy bajo su supervisión. Cuando hay cambios bruscos me da gripe y eso me lleva al asma, me nebulizan y quedo hasta 15 días internada. A veces, he llegado a cuidados intensivos por temas del corazón, pero milagrosamente con este año ya son tres que no me resfrío. Igual, toda mi familia está con extremos cuidados y agradecemos que no nos haya dado nada.

Finalmente, ¿te asusta el panorama político?

Mira, yo no quiero ni siquiera preocuparme con ese asunto. Lo único que quiero es que todos lleguemos a la felicidad de poder estar sanos y que la pandemia se acabe. Extraño los escenarios y a la gente. Si yo extraño, cómo estarán mis compañeros que la están pasando mal. Quiero que se acabe prontito para seguir trabajando por la vida.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.