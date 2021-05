Desestiman caso de paternidad contra Julio Iglesias

Los magistrados supremos españoles declararon firme la sentencia de la Audiencia de Valencia, en la que no se le reconoce como hijo del artista Julio Iglesias a Javier Sánchez Santos. Además, han decidido no admitir el recurso presentado por el valenciano porque entienden que el caso ya fue juzgado en el pasado y no procede una nueva decisión.

El Tribunal Supremo sentenció que será Sánchez Santos quien corra con los gastos del proceso, dado que “al apreciar el efecto de cosa juzgada, no entró en el fondo de la cuestión sustantiva, por lo que no hubo infracción de normas sustantivas”.

Décadas de lucha

Javier Sánchez Santos, de 44 años, lleva tres décadas luchando para que los tribunales le reconozcan como hijo del cantante. La madre de Javier, la exbailarina portuguesa María Edite Santos, con la que el artista mantuvo una relación en 1975, lo intentó por primera vez en la década de los 90, pero sin prueba de ADN, por lo que perdió el proceso.

Hace casi cinco años, esta vez con una prueba en la mano, Sánchez Santos volvió a los juzgados y aunque el letrado de primera instancia le dio la razón, la demanda finalmente fue desestimada por la Audiencia Provincial de Valencia tras la apelación del cantante.

No desistirá

En respuesta al fallo judicial, Sánchez Santos al salir de los tribunales expresó que “solo queda que la ley avale a la ciencia”. “Mi lucha es sobre todo por limpiar el nombre de mi madre y demostrar la verdad, y eso ya lo he hecho”, aseguró.

Pese a la reciente resolución, Sánchez y sus abogados no desistirán, pues han declarado que llevarán su caso al Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuera necesario.

