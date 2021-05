Yo soy: ‘Luis Fonsi’ se quiebra al recordar a sus padres

Un emotivo momento se vivió en la reciente gala de Yo soy este viernes 30 de abril. Freddy, imitador de Luis Fonsi en el programa de talentos, se quebró al recordar a sus padres, que se encuentran lejos de él.

El joven artista cantó el tema “Se supone” y sorprendió al jurado con su gran conexión emocional mostrada en el escenario.

“No sé de dónde vendrá ese sentimiento, pero para nosotros es el sueño hecho realidad. ¿De dónde sacaste eso?”, preguntó Mauri Stern, quien se mostró impresionado por la performance del caracterizador.

“Es que esa canción me hace recordar a mi mamá. Son como cuatro años que no la veo, y a mi papá . Siempre que la canto, me hace sentir que está presente conmigo”, respondió el imitador.

Sus palabras conmovieron al exintegrante de Yo soy, quien también hizo mención a sus familiares que no ve desde hace meses por encontrarse en Lima trabajando.

Maricarmen Marín, Katia Palma y Ángel López también expresaron su emoción por la presentación del joven, quien ha sorprendido con sus presentaciones desde hace días.

¿Quiénes pasaron a sentencia en Yo soy?

Por otro lado, en esta misma edición, tres artistas fueron enviados a sentencia. El jurado realizó un cambio en la elección de los candidatos y decidió que ‘Kurt Cobain’, ‘Alejandro Fernández’ y ‘El Dúo Dinámico’ luchen el próximo lunes por la permanencia en Yo soy.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.