Thais Casalino demuestra su talento para el baile al ritmo de “El chacombo”

Un divertido momento protagonizó la periodista Thais Casalino durante la emisión de Mujeres al mando este viernes 30 de abril. La presentadora del matutino sorprendió al mostrar sus pasos de baile al ritmo de la canción “El chacombo”, interpretada por el recordado Arturo ‘Zambo’ Cavero.

La escena fue parte de la nueva secuencia Ellas tienen talento, en la que Maricarmen Marín también demostró que además de cantar, bailar y ser jurado de Yo soy, también sabe tocar el xilófono, instrumento que solía usar en su época escolar. Por su parte, Giovanna Valcárcel se lució al realizar sonidos onomatopéyicos.

Thais Casalino responde a las críticas por entrevista a Yahaira Plasencia

Luego de su participación en la entrevista a la cantante Yahaira Plasencia, Thais Casalino se pronunció para defenderse de las críticas por un supuesto respaldo hacia la intérprete que se escondió en la maletera de un auto para evitar ser hallada por la PNP, en plena intervención a una reunión social.

“Yo fui con las preguntas pertinentes que yo creí, con mi equipo de producción, porque había una investigación paralela a la investigación que ahora se realiza en Inspectoría”, comentó la figura de Latina.

“Yo tenía total libertad de preguntar lo que yo quisiera y así lo hice porque así lo he hecho en toda mi carrera. (...) Fui sola, no fui con camarógrafo. Yo me fui por el lado más de investigación. Saben que siempre me voy por el lado más humano, pero esta vez no fue así porque el tema era ir más allá de su verdad, sino al tema de fondo”, añadió.

