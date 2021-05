Milett Figueroa baila “No sé” camino a Pachacamac

Milett Figueroa disfruta cada vez más su participación en El artista del año. Tras los comentarios poco favorecedores que recibió tras interpretar el tema “Tusa” de Karol G y Nicki Minaj, la modelo parece haber hecho borrón y cuenta nueva.

Durante su trayecto a las instalaciones del programa, Milett aprovechó el momento para alentar a sus seguidores a realizar preguntas. Uno de ellos la interrogó sobre si realizaría el famoso baile del tema que le ha dado mucha popularidad al grupo tropical Explosión de Iquitos.

Al ritmo de “No sé”, Figueroa respondió a la pregunta. Utilizó una de sus historias para mostrar la coreografía a la que ya se sumaron muchos otros artistas.

Ante la posibilidad de hacerle preguntas a la ex chica reality, otro usuario le consultó sobre el tema que cantará para su siguiente presentación en el El artista del año. La modelo, sin embargo, no dio respuesta para mantener intacto el factor sorpresa.

“El sábado voy a cantar una canción que no les puedo decir cuál es porque si no, no miran el programa”, respondió la modelo.

Pero lo que sí dejó como adelanto es que será un tema bastante movido. “Tienen que ver el programa, los voy a hacer bailar”, aseguró Figueroa.

La segunda edición de El artista del año se transmitirá este sábado a través de América Televisión a las diez de la noche, con la conducción de su presentadora estrella, Gisela Valcárcel. Junto con Milett se presentarán Pamela Franco, La Uchulú, Josimar, Anahí de Cárdenas, entre otros.

