Maluma y J Balvin en desacuerdo con la reforma tributaria en Colombia

J Balvin y Maluma utilizaron sus redes sociales para referirse al tenso momento político y social por el que atraviesa su país natal. A diferencia de su contenido usual, esta vez los cantantes aprovecharon su popularidad para hacer escuchar su postura frente a la propuesta de ley.

En su cuenta de Instagram, J Balvin publicó una fotografía suya con un mensaje contundente contra la reforma. Además, incluyó unas líneas criticando a quienes aprovecharon las protestas para realizar actos vandálicos.

“Yo digo no a la reforma tributaria. Pero no al vandalismo de los que se aprovechan de la situación para hacer daño, robar a personas o destruir como excusa de la marcha. Hoy la prioridad debe ser la salud de todos. Estamos en pandemia, necesitamos salvar vidas”, escribió el intérprete de “Mi gente”.

El cantante urbano usó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con la reforma tributaria y el vandalismo. Foto: Captura/ Instagram.

Por su parte, Maluma también se sumó a la indignación de sus compatriotas, y lo expresó a través de un video en Instagram.

“Esta vez utilizo mis redes sociales para hablar sobre el tema que está pasando en mi país Colombia. Me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, y pues yo realmente no estoy de acuerdo con ella”, expresó.

Al igual que su colega, Maluma se tomó un tiempo para hablar sobre las personas que no protestaron de manera pacífica y cometieron actos de vandalismo.

“Esa no es la forma. Creo que hay maneras de protestar. La mejor manera de hacerlo es de una manera pacífica. (...) La gente que salió a cometer vandalismo lo hizo mal y no son un ejemplo para el país”, finalizó el cantante.