Julián Zucchi se someterá a una vasectomía: “Es algo sencillo”

Julián Zucchi compartió con sus seguidores de las redes sociales una importante decisión acerca de su vida personal. El actor anunció que se someterá a una vasectomía, pues tanto él como su esposa Yiddá Eslava no desean tener más hijos, aparte de sus pequeños Tomás y Maro.

“El lunes, ya todos saben, me hago la vasectomía y me preguntaron por qué, si bien es algo sencillo. He hablado con amigos que se la han hecho y me han puesto un poco nervioso. Da nervios que te toqueteen por ahí...”, confesó en sus historias de Instagram.

El ex chico reality expresó su sorpresa por recibir varios mensajes de usuarios que le recomendaron no hacerse el procedimiento. “He recibido toda clase de mensajes, algunos muy buenos y otros que me alarmaron porque hay gente que me dice: ‘¿Cómo te vas a hacer tú la vasectomía, que Yiddá se ligue las trompas?’ Digo qué clase de machismo es este, señores”, comentó.

“Los dos decidimos que, aunque no estemos juntos en el futuro, ninguno de los dos quiere tener más hijos, con los dos que tenemos estamos muy felices”, continuó. “En ella le provoca muchos cambios hormonales... sin embargo, en la vasectomía cambios hormonales no provoca, por eso es la decisión”, finalizó.

Por otro lado, Julián Zucchi y Yiddá Eslava trabajan en la segunda parte del filme Sí mi amor, que tendrá la participación de Patricia Portocarrero, Fiorella Rodríguez, Saskia Bernaola, Pietro Sibille, Andrés Salas y Danny Rosales.

