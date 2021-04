Jorge Milla lanza sencillo “Mi vida eres tú”, como un homenaje a la mujer

El cantautor peruano originario de Huacho, Jorge Milla, estrenó su más reciente producción “Mi vida eres tú”, sencillo promocional de su tercer álbum EJE.

En “Mi vida eres tú”, cuyo video lyric se estrenó en YouTube el pasado 22 de abril, el cantautor peruano busca rendir homenaje a la que considera el ‘eje de la humanidad, la mujer’.

“Muchos se han olvidado de que [la mujer es] uno de los ejes principales de nuestra existencia y pieza fundamental para vivir. Esta canción reivindica su maravillosa existencia e inspiración que ellas nos dejan”, resalta en un comunicado.

En cuanto al estilo y género musical, Jorge Milla explica que se trata de una “canción que nos invita a jugar con el reggae”. El artista huachano también enfatiza el uso por primera vez en una de sus producciones de instrumentos de viento, para acentuar “la dulzura de la mujer”.

Sobre EJE, descrito como un disco ‘meramente en circular’ y con ‘movimiento’, el nuevo material del artista peruano intenta plasmar los “sentimientos que nos hace sentir parte de un todo”.

“Comparto mi música porque me ayudó a ser mejor, me ayudó a salvarme, quién sabe y puedo ayudar a alguien más. La música me ayudó a desfogar los malos sentimientos que no sirven y a resaltar las buenas emociones que pasan por esta esencia que, según yo, no tiene años como mi cuerpo, si no, siglos de polvos de estrellas”, explicó.

