Greg Grunberg: “‘Héroes’ es una historia atemporal”

Después de 11 años desde la transmisión de su último capítulo, la serie ‘Héroes’ volvió a la pantalla chica esta vez a través de SYFY (de lunes a viernes a las 9:40 p.m.). El actor Greg Grunberg –quien interpreta a Matt Parkman, el policía de Los Ángeles que tiene el poder de leer la mente y escuchar los pensamientos– conversó con La República sobre lo que significa el retorno de una historia donde personas comunes y corrientes descubren que poseen increíbles dones para ponerlos al servicio del bien común.

¿Qué impresión tienes ahora que ‘Héroes’ regresó a la pantalla después de tantos años?

Estoy feliz, porque no solo regresa a pedido de los fans sino que también cultivará a las nuevas generaciones. Mis hijos (de 22, 21 y 17 años) ahora pueden disfrutarla, así que es como revivir la historia a través de sus ojos. Por mi parte, he descubierto momentos que había olvidado y me he vuelto a cautivar bajo una perspectiva completamente nueva. Amo los personajes de ‘Héroes’, cualquier serie hecha con condimentos como este será atemporal a través del tiempo.

¿Qué es lo que más recuerdas de tu personaje?

Amé absolutamente todo sobre la personalidad de Matt Parkman, cómo logra lidiar con su mente, sus emociones, sus problemas personales. Incluso tuve momentos en que me sentí muy identificado con él, por ejemplo cuando lucha por evitar convertirse en su padre. Parkman tiene el superpoder de leer los pensamientos de otras personas, que es al mismo tiempo un arma de doble filo, que puede destruirte, destruir tu matrimonio, tus relaciones. Por ejemplo, a mí no me gustaría saber qué piensa mi esposa, prefiero guiarme por lo que ella me dice y confiar en eso.

Si tuvieras el poder de Matt Parkman, ¿qué harías con él?

Siento que hoy las personas no son honestas, especialmente los políticos que suelen decir cosas que realmente no creen para seguir un juego, como una especie de mafia mental. Si yo tuviera el poder de leer los pensamientos de las personas, sin duda lo usaría para poder ver las verdaderas intenciones detrás de los políticos. Lo peor que tenemos ahora es la falta de comunicación directa, fácilmente podemos extraer un comentario fuera de contexto o de las redes sociales que no permite conocer realmente a la otra persona, especialmente este año que sufrimos todos un fuerte aislamiento y perdimos la bendición del poder disfrutar un cara a cara. Hay mucho odio mal interpretado, así como también mucho odio real. Si tuviera el poder de Matt Parkman, sin duda lo usaría para ayudar a las personas a entenderse mejor entre ellos, a quererse y cuidarse muchísimo más entre todos.

¿Por qué crees que la ciencia ficción y las historias de héroes continúan encandilando a la audiencia?

Sin duda es un género alucinante que nunca perderá vigencia, todos adoran ver cómo personas comunes con las que se pueden sentir identificadas cuentan con superpoderes que les permiten soñar a través del tiempo y hacer del mundo un lugar mejor, ayudando a la humanidad.

Hablando de ciencia ficción, en el 2015 interpretaste al piloto Snap Wexley en Star Wars: el despertar de la fuerza. ¿Cómo fue trabajar bajo la dirección de J.J. Abrams?

Fue un sueño. J.J. Abrams es mi mejor amigo, nos conocimos cuando yo tenía 5 años, fuimos a la escuela juntos, hicimos de todo juntos. Y cuando salió Star Wars fuimos los dos a ver la versión original en el cine. Para mí fue absolutamente transformador. Fue la primera vez que me perdí en una película que se basaba por completo en otro mundo. Entonces, cuando le llegó la oportunidad a J.J. de dirigir Star Wars, me volví loco de la emoción y no paré de estar encima de él, como siempre estoy, rogándole ¡porrrr favorrr! ponme en esta película.

¿Qué proyectos tienes?

Acabo de terminar la película Max Reloaded, que protagonicé y produje y en la que trabajó también mi hijo. Se trata sobre videojuegos antiguos y superpoderes: uno de los personajes del videojuego se libera y sale a querer controlar el mundo. Mi personaje fue el que creó el videojuego en los 90, así que tengo que encontrar la forma de solucionarlo. También estoy por protagonizar otro filme, que involucra a Corey Taylor, el vocalista de SLIPKNOT.

