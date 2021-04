Esmé Bianco, actriz de GOT, denuncia a Marilyn Manson por violación sexual

La actriz y modelo Esmé Bianco, conocida por interpretar a Ros en la serie Juego de Tronos, interpuso una demanda contra el cantante Marilyn Manson, acusándolo de haberla drogado, torturado y violado, entre otros abusos.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el medio TMZ, el artista contactó a la famosa británica en 2005 y, dos años después, inició con insinuaciones sexuales al pedirle fotografías íntimas.

Según la denuncia, en 2009, Esmé Bianco viajó con Marilyn Manson a Los Ángeles para grabar el videoclip de la canción “I Wanna Kill You Like They do in Movies”. Sin embargo, el material nunca fue lanzado y la actriz describió el rodaje de cuatro días como “una experiencia desgarradora”.

“La mantuvieron en la casa de Manson y la obligaron a usar lencería todo el tiempo. Ella alega que Manson se enfurecería y destruía equipos. También afirma que él la encerró en un dormitorio, la ató, la azotó y la sometió a descargas eléctricas. El video musical nunca se produjo”, describe la demanda.

Además, Bianco afirma que el intérprete de “The Beautiful People” mantenía el departamento en 17 grados y enfurecía si ella intentaba ajustar la temperatura. También dejaba todos los ambientes sin luz y la obligaba a ver películas violentas y sexualmente explícitas.

“Le tomó años a la señorita Bianco comprender el alcance del abuso físico, sexual, psicológico y emocional del señor Brian Hugh Warner (nombre real de Marilyn Manson)”, se lee en el escrito legal.

