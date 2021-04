Alexandra Hörler tras vacunarse en EE.UU.: Puse en primer lugar a mi salud

Alexandra Hörler viajó a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el coronavirus. La periodista aseguró que “no es ningún delito” haberse inmunizado fuera del país y prefirió anteponer su salud.

“Tomé la decisión cuando ya tuvimos fecha para el programa porque los que estamos en un medio de comunicación estamos expuestos. Quise poner en primer lugar mi salud y la de mi familia”, declaró la periodista deportiva en conversación con La República.

“Hay mucha gente que dice ‘ay, los privilegiados’. Yo creo que esto, lamentablemente, es producto de la desigualdad que existe en nuestro país, esto termina generando un poco de resentimiento, envidia en la gente y reaccionan de esa manera, si ellos pudieran tomarían la misma decisión”, añadió.

Para Alexandra Hörler, la vacunación en el Perú no era una opción debido a la demora en la adquisición de vacunas y la escasez de las mismas. “No es mi culpa que la vacunación en el país no avance. Ya no solo se mueren personas de 80 o 70 años, ahora son de 20, 30 o 40 años, y honestamente yo no quería ser una de ellas. (…) Es una cuestión de poner primero tu salud”, continuó.

La figura de Panamericana televisión rechazó las constantes reuniones sociales que se vienen organizando en plena pandemia y precisó que actualmente, el coronavirus “no respeta edades ni condición social”. “Los que cometen este tipo de (reuniones), algunos lo llaman errores, pero creo que son horrores”, aseveró.

