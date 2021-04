Yola Polastry celebra que recibirá vacuna contra COVID-19: Salí en la lista

¡Finalmente recibirá su vacuna! Yola Polastry expresó su emoción en redes sociales al comunicar que ya fue programada en el padrón de vacunación para adultos mayores. La noticia fue celebrada también por sus miles de seguidores.

La intérprete de “El telefonito” agradeció la preocupación de los usuarios de Twitter y reveló la fecha en que será inoculada ante la COVID-19.

“Gracias tuiteros lindos, ya salí en la lista. El 1 de mayo me toca la primera dosis. Gracias por chequearme . Me han mandado todo lo que he esperado, 1 año y 2 meses. Qué hermoso sería ser la última vacuna, pero aún falta vacunar a los de 60, 50 ,40...”, expuso en su cuenta oficial.

Yola Polastry

Tan solo horas antes, la recordada animadora infantil expresó su incomodidad al exponer el largo tiempo que ha venido esperando la programación de los adultos mayores de 70. Además, se preguntó cuánto tiempo tomaría vacunar a toda la población ante el coronavirus.

“¿Y cuándo tocará mi vacuna? Si así demoran conmigo, ¿cómo será con todos los peruanos que tienen que vacunar? Santo cielo, ilumina al pueblo peruano y que el presidente interino compre vacunas para todos y no solo para los abuelitos. No queremos más muertes”, escribió en Twitter el último 28 de abril.

Yola Polastry también se dio tiempo para enviar saludos a todos sus seguidores y recomendarles que sigan las medidas preventivas: “Si no necesitas salir a la calle, no lo hagas. Cuídate de la pandemia, el COVID-19 no perdona. No te vayas a enfermar”.

