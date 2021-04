Thais Casalino se defiende de críticas por entrevista a Yahaira Plasencia

Tras su presencia en la entrevista a Yahaira Plasencia, Thais Casalino se pronunció para defenderse nuevamente de las críticas por aparente respaldo hacia la intérprete de “Y le dije no”.

En medio de esos comentarios, la conductora de Mujeres al mando aclaró este jueves 29 de abril su postura frente a las preguntas que le realizó a la cantante por su fiesta en Cieneguilla.

Según la periodista, descartó tener algún tipo de ‘respaldo’ hacia la artista y aseguró que su trabajo se basó en la investigación.

“ Yo fui con las preguntas pertinentes que yo creí con mi equipo de producción porque había una investigación paralela a la investigación que ahora se realiza en Inspectoría”, señaló la presentadora de televisión.

“Yo tenía total libertad de preguntar lo que yo quisiera y así lo hice porque así lo he hecho en toda mi carrera. (...) Fui sola, no fui con camarógrafo. Yo me fui por el lado más de investigación. Saben que siempre me voy por el lado más humano, pero esta vez no fue así porque el tema era ir más allá de su verdad, sino al tema de fondo”, agregó.

Thais Casalino aclara vínculo con Yahaira Plasencia

Thais Casalino explicó, el último 28 de abril en Mujeres al mando, la razón de su presencia que le brindó a Yahaira Plasencia.

“Puedo confirmar y reafirmar que no tengo ninguna amistad con Yahaira, esta es la segunda vez que la entrevisto. Sobre cómo fui convocada, me llamaron a las 5 de la tarde, su jefa de prensa me dijo que existía la posibilidad de salir en vivo a las 7 de la noche y que estaba dispuesta a dar su versión de los hechos”, justificó la periodista.

