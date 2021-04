Pamela Franco podría dejar El artista del año: “Quizás por la bebé”

Pamela Franco hizo algunas aclaraciones acerca de su participación en El artista del año, luego de que Janet Barboza deslizara la posibilidad de su posible retiro del reality. La integrante de Alma bella también respondió sobre las críticas que viene recibiendo por llevar a su bebé al set de América televisión.

“Estoy contenta en el programa, yo confío en mi talento, sé lo que soy, pero si la carga familiar aumenta, quizá por la bebé podría dejar el show”, declaró la artista.

“Físicamente estoy en desventaja con las chicas, y no solo por estar más gordita, sino por el físico, al momento de cantar y bailar me falta un poco de aire. Por eso, Christian me ha puesto a bailar para bajar de peso y también, estoy comiendo sano”, añadió.

Sobre lo dicho por Janet Barboza, Pamela Franco aseguró que conoce a la presentadora de América Hoy y no le afectan sus comentarios. “La verdad, no estoy pendiente de las cosas negativas que se digan de mí porque sé que eso no me ayuda”, acotó.

Pamela Franco, Christian Domínguez

Por otro lado, la artista 32 años precisó que ella y su pareja Christian Domínguez se toman en serio el cuidado de su pequeña hija. “Tomamos todas las medidas de seguridad con la bebé. Yo debo estar con ella por la lactancia, ella siempre está cerca de nosotros. Y bueno, a nadie le gusta que lo critiquen, pero ya sé llevar estas críticas”, finalizó.

