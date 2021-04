Hugo García asegura estar decepcionado de ‘Los guerreros’ por no apoyarlo

Hugo García expresó su incomodidad con ‘Los guerreros’ luego de haber tenido que cambiar de equipo por una votación a cargo de sus antiguos compañeros. El integrante de Esto es guerra se mostró decepcionado de sus colegas por haber preferido a Jota Benz y Gino Aseretto.

Durante una entrevista con los conductores de En boca de todos, el chico reality confirmó que se sintió traicionado por el grupo al mando de Yaco Eskenazi, puesto que siempre ha demostrado su compromiso con la competencia.

“Eso es lo que más me ha dolido, que (la decisión) no haya sido por la producción ni por nadie más que mis compañeros. Que haya quedado último en la votación es como que incómodo porque siempre me he roto por el equip o y creo que soy una de las figuras principales”, precisó.

Sin embargo, Hugo García aseguró que entiende la situación en la que estuvieron los miembros de ‘Los guerreros’ y recalcó que, pese a estar en un equipo con el que no se siente identificado, pondrá todo su esfuerzo durante los retos.

“Respeto su decisión. Cada uno es libre de votar por quien quiera, pero sí me siento decepcionado porque saben la clase de competidor que soy. Ha sido un poco decepcionante. (...) Esperé los votos de más compañeros”, agregó.

Hugo García: así fue su regreso a Esto es guerra

Luego de estar alejado del reality por varias semanas, Hugo García fue presentando nuevamente en Esto es guerra junto a Patricio Parodi. El modelo debió guardar cuarentena en su casa luego de viajar a Estados Unidos con algunos de sus compañeros.

El representante de Perú en Guerreros PR se mostró emocionado por volver a la competencia, pero quedó preocupado debido a que la producción del programa no le dijo qué equipo integraría.

