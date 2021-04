Culminó el rodaje de Los otros libertadores

La ficción regresa a Latina en una coproducción peruano-colombiana, de título ‘Los otros libertadores’, cuyas grabaciones llegaron a su fin esta semana. Andrés Santamaría, productor colombiano que trabajó en historias que conquistaron el continente como ‘Pasión de gavilanes’, ‘Doña Bárbara’, ‘El zorro’, entre otras, toma parte en esta producción, junto a su paisano, el director Agustín Restrepo y la peruana Ivett Gallegos, como productora ejecutiva.

‘Los otros libertadores’, cuyas locaciones principales fueron el Museo de Santo Domingo y la Quinta Heeren, se estrenará en el mes de julio, claro, a propósito de la celebración que conmemora los 200 años de la proclamación de la independencia de nuestro país.

Los guiones listos desde hace un año contarán las historias de Mariano Melgar, Túpac Amaru, José Olaya, Micaela Bastidas, Mateo Pumacahua y María Parado de Bellido. Las fotos que acompañan esta nota corresponden al capítulo dedicado a María Parado de Bellido, una de las mártires de nuestra independencia, nacida en Huamanga en 1777. Ella y sus hijos actuaron como correos del ejército patriota en la región de Huamanga, y su misión principal consistió en dar cuenta de los movimientos de las tropas realistas.

El papel de Parado de Bellido recae en la actriz ayacuchana Magaly Solier, cuyos trabajos en el cine han seguido estrenándose pese a la pandemia, el más reciente The Saint of the Impossible del director suizo Marc Wilkins, que en febrero reciente participó en el Festival de Cine de Miami. Con Solier, está la actriz Jackie Vásquez, quien da vida a Ventura Ccalamaqui, una heroína huamanguina también, quien en 1814 se levantó frente al ejército español en Ayacucho.

“Me invitaron a participar en la historia de María Parado de Bellido. Estoy muy contenta. Saludo que se quiere volver a hacer ficción y qué mejor que con una producción bonita y ambiciosa. Las grabaciones han sido en formato de cine, donde cada capítulo ha tenido entre una y hasta dos semanas de rodaje”, cuenta Jackie, con amplia experiencia en cine, teatro y televisión.

“Las grabaciones se han realizado con mucho cuidado. Nos hemos sentido protegidos. La producción ha cuidado todos los detalles, pruebas antes y después. Los protocolos al máximo”, cuenta la actriz cuyo último trabajo en la pantalla grande fue Django, en el nombre del hijo.

Sobre alternar con la protagonista de La teta asustada señaló que fue una grata experiencia. “Bacán compartir con ella, superbonita. En mi caso que no la conocía, nunca había trabajado con ella, solo tenía referencias de sus trabajos, conocerla personalmente y compartir con Magaly fue muy chévere. Fue una grata revelación. Ha sido una gran compañera, todo el tiempo presente en escena, dando lo mejor de sí”.

El capítulo de María Parado de Bellido se filmó en una semana y también tomaron parte Carlos Galiano, Roberto Moll, Diego Salinas, Nicolás Osorio, Irene Eyzaguirre, Miguel Medina, entre otros.

