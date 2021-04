Alexandra Hörler: ‘‘El trabajo debe ser respetado independientemente del género”

El lunes 26 de abril, Alexandra Hörler, junto a Ely Yutronic, empezó un nuevo desafió como conductora del magazín de Panamericana Televisión llamado ¿De qué estamos hablando?.

La comunicadora contó a La República lo emocionada que se encuentra por este paso en su carrera, y dejó en claro que no dejará de lado el periodismo deportivo pese a los comentarios machistas y sexistas que recibe. Además, reveló por qué decidió viajar a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19.

-¿Estar en este nuevo espacio lo ves como un reto o una oportunidad?

Creo que ambas cosas. Es un reto y definitivamente una oportunidad, pues como todos saben yo me he dedicado casi toda mi carrera al deporte. He hecho noticias, pero mi especialidad son los deportes, lo que siempre me apasionó y llamó desde muy chiquita fue el fútbol, estar en el estadio. Esta propuesta me gustó porque me pareció interesante el estilo que le querían dar, que no fuera un noticiero, que de hecho no va mucho con mi personalidad, en cambio este programa me permite ser yo. La verdad es que me gusta mucho, me siento libre, con capacidad de tener una voz, opinión.

-Hablas de la libertad que tienes ahora ¿te han censurado?

La verdad que a mí nunca me han censurado, pero sí en los noticieros me pedían no hacer muchos comentarios porque había que pasar rápido a la siguiente nota. Eso es complicado porque en un noticiero terminas presentando una nota indignante y a mí me costaba muchísimo no poder decir nada. En cambio, ahora tengo la oportunidad de decir lo que yo pienso. Ely piensa diferente y no es que esté mal, somos diferentes, creo que eso amplía el espectro al espectador para que pueda sacar sus propias conclusiones.

-¿Qué opinas de aquellos conductores que lanzan ataques machistas y sexistas contra las mujeres?

Creo que se cruza la línea que tenemos nosotros los comunicadores con la responsabilidad social. Les estás dando a entender al público que lo que estás haciendo es normal, van a pensar que está bien insultar, atacar. Todo el mundo sabe que yo misma he sido víctima de eso, a mí me han faltado al respeto en vivo por ser mujer, porque las cosas que me dijeron tenían que ver con ser mujer, nadie me dijo “oye, no estás haciendo bien tu trabajo”, las cosas que me dijeron fueron sexistas, machistas y por eso reaccioné, exigí que se pidieran las disculpas y me fui porque quedarme era avalarlo. Creo que hay mil formas de discrepar con alguien, pero siempre hacerlo con respeto, en el tono y la forma está toda la diferencia.

Yo rechazo totalmente a las personas que atacan, insultan o usan calificativos que terminan siendo hirientes. Tú puedes hablar de quien quieras, pero no minimizar, humillar. Tenemos que dar el ejemplo, ya vivimos en una sociedad que de por sí es violenta y con el tema de la pandemia eso se ha incrementado, no podemos darnos el lujo de incentivar a la gente que sea más agresiva, tenemos que tratar de incentivar al respeto y la tolerancia.

-¿Te llegaron a afectar todos los ataques sexistas que has recibido?

Creo que a cualquiera le afectan. Es muy difícil manejarlo y duro darte cuenta la mentalidad de los peruanos no ha cambiado. Yo me siento feliz al ver que hay más mujeres en deportes. Yo estoy tratando como sea de no dejarlo, porque es un trabajo que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Sí afecta y duelen porque una quiere trabajar como cualquier periodista y, a veces, no puedes . Yo entrevisto a un futbolista y los comentarios que recibo son de horror, entrevisto a Jefferson Farfán y todo el mundo está mandando... No entiendo por qué ¿por ser mujer?, porque si fuera hombre seguro no le van a decir “ay si, se fueron a otro lado”, comentarios groseros llegando al tema sexual. He escuchado de algunas compañeras mías que también tienen ese problema y muchas veces no lo dicen porque cuando estás empezando tienes miedo a hablar porque eres la “problemática”. Sí podemos con el trabajo, pero con lo que no podemos son con las groserías, no queremos, no podemos y no tenemos que aguantar. ¿Cómo me tengo que ver para que no me juzguen o respeten? El trabajo que uno hace debe ser respetado independientemente del género. Yo quiero que me respeten por mi capacidad, esfuerzo y por todos los años que le he metido todo el punche del mundo, todo lo que he tenido que aguantar. He seguido adelante y por más que me afecte no lo voy a dejar de hacer, no les voy a dar el gusto porque en este país tenemos que aprender que hombres y mujeres tenemos el derecho de hacer lo que queramos.

-¿Viajaste a Estados Unidos a vacunarte?

Tomé la decisión cuando ya tuvimos fecha para el programa porque los que estamos en un medio de comunicación sabemos que estamos expuestos. Quise poner en primer lugar mi salud y la de mi familia, hay mucha gente que dice “ay, los privilegiados”. Yo creo que esto, lamentablemente, es producto de la desigualdad que existe en nuestro país, esto termina generando un poco de resentimiento, envidia en la gente y reaccionan de esa manera, si ellos pudieran tomarían la misma decisión. No es mi culpa que la vacunación en el país no avance. Ya no solo se mueren personas de 80 o 70 años, ahora son de 20, 30 o 40 años, y honestamente yo no quería ser una de ellas. No es una cuestión de ser privilegiados, es una cuestión de poner primero tu salud . Además, yo no estoy cometiendo ningún delito, Estados Unidos les está dando la oportunidad a los turistas, es una forma que hacen para incentivar el turismo. No nos estamos saltando la cola, porque no estamos en ninguna lista, se trata de querer salvarnos.

-Mientras algunos hacen de todo para vacunarse, otros siguen saliendo a fiestas en medio de la pandemia, como el caso de Yahaira Plasencia

Lamentablemente la situación en nuestro país es crítica y también hay que tener en cuenta algo, cada país tiene sus leyes y normas para enfrentar esta pandemia. Si faltas a las normas simplemente eres inconsciente y no estás mostrando ni un grado de empatía porque estás viendo que la gente se muere todos los días, está desesperada por conseguir camas, oxígeno. A veces lo vemos tan lejano, pero hoy en día cualquier puede estar en esta situación. La COVID-19 no está respetando ni edad ni clases sociales. Los que cometen este tipo de (reuniones), algunos lo llaman errores, pero creo que son horrores.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.