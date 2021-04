Yo soy: ‘Lisa M’ y ‘Bahiano’ fueron eliminados de la competencia

La noche de este 27 de abril se puso muy difícil para los jurados de Yo soy, pues fue día de eliminación. Asimismo, los que dijeron adiós a la temporada 30, fueron ‘Lisa M’ y ‘Bahiano’.

Marianne Pantoja quien imita a ‘Lisa M’ sostuvo que no se sintió a gusto con la canción de su última presentación. “Al cantar continuo me privé en una palabra y el jurado observó esa falla”, dijo. Mauri Stern fue el más critico y directo con ella, pues le mencionó que su presentación fue mala.

Por otro lado, Ángel Ponce quien imita a ‘Bahiano’ no se lució como en sus otras presentaciones. Maricarmen Marín le dijo: “Me preocupa, porque no he sentido una conexión de energía”. En el mismo sentido, Katia Palma acotó que el vestuario es importante, pero que no vio nada del artista en su performance.

El exintegrante de Magneto, Mauri Stern fue el encargado de decir el primer eliminado de la noche. Él sostuvo: “Decidimos los cuatro jurados, a veces estamos de acuerdo, a veces no, no es que yo solo elimine. Estamos seguros de que mejoró, pero de algo que vino muy mal, ella es ‘Lisa M’”.

Finalmente, el segundo en abandonar los sets de Yo soy en la temporada número 30 fue ‘Bahiano’, quien no convenció con su actuación esta noche. Christian Rivero se despidió de él.