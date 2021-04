Yahaira Plasencia: ¿qué dijo la salsera durante su transmisión en vivo?

Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar que haría una transmisión en vivo para explicar todos los detalles en torno a la intervención policial en la que fue implicada.

Días atrás se difundió imágenes de la salsera peruana escondida en la maletera de un auto durante el operativo a una casa de campo en Cieneguilla, hecho que generó gran número de críticas y su posterior expulsión de Esto es guerra junto a otros chicos reality.

Por este motivo, y ante las numerosas dudas de sus fanáticos sobre el suceso, decidió organizar una entrevista junto a las periodistas Mónica Cabrejos y Thais Casalino. La conversación, que duró alrededor de una hora, fue emitida en redes sociales.

“No quiero justificarme de nada, porque lo que he cometido es imperdonable. Lo único que quiero es dar la cara, pedir disculpas y contarles cómo fueron las cosas”, comenzó diciendo durante la emisión.

Desmintió haber organizado fiesta en Cieneguilla

La figura de televisión aclaró que no fue ella quien alquiló la casa de campo en Cieneguilla. Según precisó, un amigo cercano la invitó a la reunión la noche del 23 de abril y le aseguró que asistirían pocas personas. Del mismo modo indicó que pidió permiso a sus padres, pero éstos le recomendaron no asistir debido a la difícil situación que se vive en el Perú debido a la COVID-19.

“Mis papás me dijeron hasta el último que no vaya, que me iba a exponer. (...) Quiero dejar claro que yo jamás alquilé la casa, me invitaron. Cometí el error de meterme en ese lugar donde no conocía a la gente”, declaró.

Yahaira Plasencia: ¿por qué decidió esconderse en una maletera?

En sus declaraciones, Yahaira Plasencia contó cómo inició el operativo y explicó por qué decidió esconderse en la maletera de un auto. De acuerdo a lo comentado, los nervios la invadieron en el momento en que se dio cuenta de la entrada de los efectivos al lugar.

“Entré en pánico, fue horrible porque nunca he visto algo así. No sabía qué hacer. Solo atiné a buscar dónde podía resguardarme, por eso abrí la maletera y me metí ahí. Estuve, sin mentir, cerca de 45 minutos, no sé como no me ahogué. Estaba en shock”.

Salsera explicó por qué no aparece en parte policial

La cantante aseguró que, luego de permanecer en la maletera del vehículo, salió y vio que todos los asistentes de la reunión ya habían sido trasladados a la comisaría, por lo que decidió esperar a su hermano Jorge en la parte trasera del auto. Con esto sugirió que las autoridades nunca pudieron encontrarla, al igual que a Facundo González y Ximena Peralta.

Sin embargo, las periodistas se mostraron incrédulas y le recalcaron las imágenes en las que se ve a diversas personas descubriendo su escondite. La exintegrante de EEG afirmó que no pudo reconocer a la persona que la grabó, debido a la gran cantidad de luces que habían en el lugar.

Yahaira Plasencia se muestra dispuesta a responder ante la ley

Tras reconocer su falta, Yahaira Plasencia aseguró que en los próximos días se presentará ante la Policía Nacional para afrontar las sanciones que éstas crean conveniente:

“Eso debo hacer, ahora que ya estoy mucho más tranquila. Quiero ir a apersonarme para que me pongan mi multa. Voy a afrontar esto como tiene que ser, como una chica de 27 años. Lamento haber hecho esto porque es bochornoso para mí, para mi carrera, para mis papás”.

Yahaira Plasencia se disculpa con sus seguidores y Sergio George

La artista no pudo evitar mencionar a todas las personas que se vieron afectadas de alguna u otra manera por su accionar e incluso pidió disculpas a su productor Sergio George, puesto que su carrera musical e imagen también fueron dañadas.

“A mis seguidores y a Sergio (George) les pido perdón por la decepción. Al equipo de trabajo, a mi familia y a toda la gente que salió afectada les digo que saldré de esta”, agregó.

Cantante promete no participar en fiestas durante pandemia

Al final de la transmisión en vivo de Instagram, la intérprete decidió extender una promesa a las más de 30.000 personas que se encontraban sintonizando la publicación. Yahaira Plasencia reafirmó que no volverá a cometer el mismo error y no organizará ni asistirá a reuniones sociales o fiestas durante la pandemia de coronavirus. “En mi vida vuelvo a hacer algo así. Yo vivo por mi familia” , afirmó.

Del mismo modo recomendó a sus seguidores: “Lo que hice es algo que no tienen que hacer, si quieres disfrutar ponen su música en la televisión o radio con su familia. No confíen en nadie. Amen su vida y de los demás”.

