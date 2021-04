Yahaira Plasencia: este es su vínculo con el dueño del auto de ‘fiesta COVID’

El caso de Yahaira Plasencia ha sido puesto en investigación por la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú debido a que ella y otros chicos reality no figuran en el parte policial de intervenidos, pese a que estuvieron en la ‘fiesta COVID’ de Cieneguilla.

La cantante de salsa fue grabada en el maletero de un vehículo que pertenece, según información de la Sunarp, a Daniel Francisco Molina López, un funcionario vinculado al Ministerio del Interior.

En imágenes de Magaly TV, la firme se observa que los exintegrantes de Esto es guerra abordan ese mismo auto y salen de residencia luego de que la Policía había acabado con la intervención.

El programa de Magaly Medina reveló que la relación de Yahaira Plasencia y Daniel Molina es muy cercana, pues este, además de ser un mayor en retiro de la PNP, actualmente ejerce como abogado de Jorge Plasencia, hermano de la salsera .

El informe señala que el letrado tiene un estudio de abogados y es especialista en crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. También se mostraron varias imágenes donde él y la intérprete de “Ulalá” aparecen sonriendo para la cámara.

Por su parte, Yahaira Plasencia aclaró a través de una transmisión en vivo que Daniel Molina es amigo de su familia , motivo por el cual fue invitado a la fiesta de su cumpleaños. Negó que el abogado haya utilizado sus influencias para que ella quede fuera de la lista de detenidos del parte policial.

Yahaira Plasencia niega haber organizado ‘fiesta COVID’ por su cumpleaños

Yahaira Plasencia descartó haber organizado la ‘fiesta COVID’ de la casa en Cieneguilla, donde celebró su cumpleaños número 27 junto a sus compañeros de reality, Pancho Rodríguez, Facundo González, Ximena Peralta y Diego Zurek.

“Mis papás me dijeron hasta el último que no vaya, que me iba a exponer. (...) Quiero dejar claro que yo jamás alquilé la casa, me invitaron. Cometí el error de meterme en ese lugar donde no conocía a la gente”, sostuvo la artista.

