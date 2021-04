Vania Bludau tras vacunarse contra COVID-19: “No he tenido ningún síntoma”

La modelo e influencer Vania Bludau recibió la vacuna Pfizer para protegerse contra la COVID-19. Ella anunció a través de sus redes sociales que lo hizo en su viaje a Miami en Estados Unidos, el último martes 27 de abril.

En una de sus historias, aclaró que no viajó específicamente para vacunarse, sino que aprovechó la oportunidad, debido a que fue a la ciudad de Miami para ordenar sus cosas de mudanza. “Yo soy residente, tengo un ID (documento de identidad) de Florida, tengo papeles aquí, no en todos los estados están vacunando a personas que no sean residentes, acá en Miami tienes que tener suerte, sé que en algunos estados sí están vacunando a turistas”.

Vania también dijo que les contará a sus seguidores cuando se aplique la segunda dosis. La ex chica reality dijo que no tuvo ninguna reacción: “Ya pasó un poco más de 10 horas que me puse la vacuna y, en realidad, no he tenido ningún síntoma, gracias a Dios, solamente me duele un poco el brazo, pero luego no he tenido nada”.

Asimismo, tambien expresó su deseo de que la vacuna llegue a Perú: “Espero que pronto, pronto, en un tiempo no muy lejano, llegue la vacuna para todos en Perú”, dijo Vania. Finalizó sus clips respondiendo las preguntas de sus seguidores.