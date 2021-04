Ricardo Morán revela que sus dos hijos tuvieron COVID-19

El productor de Yo soy, Ricardo Morán reveló en sus redes sociales que sus dos pequeños se contagiaron del nuevo coronavirus. Asimismo, dijo que en su próximo podcast contará detalles de cómo fue la experiencia de sus hijos cuando contrajeron la COVID-19.

“Así como lo leen. Catalina y Emiliano tuvieron covid y en este episodio les contamos TODO” , escribió en su cuenta de Facebook como adelanto del tema que se hablará en la edición de este jueves 29 de abril en Moranmente incorrectos.

Hace unos días, Ricardo Morán compartió con todos sus seguidores cómo fue la celebración de cumpleaños de sus bebés, la cual se tuvo que realizar de una forma íntima por la situación que se está atravesando por la pandemia. Por ello, en un emotivo mensaje, expresó el gran amor que siente por sus niños y cómo logró mejorar como persona desde que forman parte de su vida.

“Hace dos años vinieron al mundo para enseñarme a ser una mejor persona. Gracias, Catalina y Emiliano. Feliz cumpleaños y espero tener vida para verlos cumplir todos sus sueños, como ustedes hacen realidad los míos cada día”, escribió en la leyenda de la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Ricardo Morán: Reniec niega inscripción de sus hijos

Ricardo Moran lamentó que Reniec se niegue a inscribir como ciudadanos peruanos a sus hijos.

“Estos señores me han respondido que no se puede inscribir a Emiliano y Catalina como hijos míos en el Perú, entonces ellos son ciudadanos norteamericanos que están en el Perú en condición de ilegales, y lo digo así para ver si aparece migraciones y se los lleva, porque me voy a ir amarrado con ellos y va ser un escándalo”, explicó en su espacio de Moranmente incorrectos.

