Rebeca Escribens se quiebra al anunciar que Diego Dibós venció a la COVID-19

Rebeca Escribens se emocionó en la última edición de América Espectáculos al anunciar que el cantante peruano Diego Dibós logró derrotar al coronavirus. La conductora contó que ella y su familia siempre estuvieron al tanto del estado de salud del vocalista de la banda de rock TK.

“Cómo he llorado al ver el video que le hicieron a mi querido Diego Dibós. Lo conozco, lo quiero muchísimo y he estado pendiente de su salud. Es imposible no emocionarse”, comentó, antes de presentar el clip del artista llegando a su hogar y reencontrándose con su familia.

“Estoy muy contenta de ver este video. Diego, hemos estado pendientes en casa por tu salud”, añadió la presentadora al finalizar la nota de América Espectáculos.

Rebeca Escribens aprovechó esta ocasión para desearle pronta recuperación a aquellas personas que día a día luchan contra la COVID-19. “Así quiero ver a todos saliendo del hospital, de las clínicas, fuertes. Hay mucha gente que los quiere y los está esperando, piensen bonito aunque cueste”, expresó.

Denisse Dibós celebra que Diego Dibós venció al coronavirus

Con gran entusiasmo, Denisse Dibós festejó que Diego Dibós haya superado a la COVID-19 tras estar varios días internado en UCI. La actriz felicitó la fortaleza del cantante, quien además es su primo, con un emotivo mensaje en Instagram.

“¡Eres un campeón, Diego Dibós, te queremos! Muchas gracias a todos los que estuvieron orando, pensando y rezando por Diego, ya está en casa, en recuperación. ¡Vamos un día a la vez, con paciencia y mucho amor!”, fueron sus palabras.

Denisse Dibós felicita a Diego Dibós por derrotar a la COVID-19. Foto: Denisse Dibós/Instagram

