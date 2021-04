Natalie Dormer, de Juego de tronos, revela que dio a luz a su primera hija

La actriz Natalie Dormer, famosa por ser parte del elenco de la serie Juego de tronos, reveló que dio a luz a su primera hija, fruto de su relación con el actor británico David Oakes.

La artista de 39 años brindó una entrevista para el podcast That’s After Life. Allí, contó que mantuvo en secreto su maternidad desde enero de este año, cuando nació su pequeña.

La actriz no utiliza redes sociales y siempre se ha caracterizado por ser reservada con su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión, expresó su felicidad al dar detalles sobre la experiencia de ser madre. “Es lo mejor que podía hacer durante una pandemia: quedarme embarazada y tener un bebé”, inició.

“Imagino que dentro de 30 años mi hija estará sentada durante una cita con alguien y podrá decir eso de que ella es una de todos esos bebés que han nacido gracias al Covid. ¿Por que imagino que habrá muchos, no? ¿O qué otra cosa podíamos hacer durante la pandemia que fabricar bebés?”, declaró a modo de broma.

Natalie Dormer y David Oakes. Foto: Twitter

Natalie Dormer reconoció que antes de ser madre no pensaba que un hijo le iba a cambiar la vida. “Toda la vida escuchas a gente diciéndote que cuando te conviertes en madre todo tu sistema de valores se transforma, algo que me hacía poner los ojos en blanco de incredulidad cuando me lo decían”, señaló.

“Pero ahora que tengo un bebé no me queda más remedio que darles la razón. Realmente nuestra vida ha cambiado del todo gracias a ella. Pero no me importa porque es un amor. La mayor alegría que he tenido nunca”, finalizó la intérprete de Margaery Tyrell de la popular serie de HBO.

