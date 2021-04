Mónica Cabrejos a Yahaira Plasencia en entrevista: “Me sentí decepcionada”

La cantante de salsa Yahaira Plasencia brindó una entrevista para dar sus descargos sobre el escándalo que protagonizó en la casa de Cieneguilla, donde acudió a celebrar su cumpleaños junto a sus compañeros de Esto es guerra.

La conductora Mónica Cabrejos y la periodista Thaís Casalino fueron las encargadas de formular las preguntas a la cantante de salsa, quien se mostró arrepentida de haber incumplido las medidas del Gobierno peruano.

En un momento de la entrevista, la presentadora de Al sexto día le hizo saber a la artista que sintió decepción al ver las imágenes de la fiesta COVID-19. “Menos mal se están burlando porque, te digo la verdad, yo me sentí muy decepcionada”, expresó.

Asimismo, Mónica Cabrejos cuestionó a Yahaira Plasencia por asegurar que las personas que la grabaron fueron malos con ella. “Discúlpame que te lo diga, no han sido malos. Tú te lo merecías porque te estabas escondiendo de la policía. Te estabas escondiendo de merecer tu multa, de merecer tu sanción y de que la gente sepa”, le refutó la presentadora.

En seguida, la intérprete de “Cobarde” y “Ulalá” reconoció que cometió un error y contó, según su versión, cómo reaccionó cuando los policías ingresaron a intervenir la fiesta.

“Estoy aquí dando la cara. Me quiero apersonar, me siento avergonzada. Yo hice lo que en ese momento sentí. Me embargo los nervios, el pánico, no sabia que hacer, no sabia a donde ir. No veía a mi hermano, no veía a nadie. Solamente atine a hacer eso”, explicó la salsera.

