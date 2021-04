Milett Figueroa sobre El artista del año: No podía cantar por el traje

Milett Figueroa, uno de los jales de la nueva temporada de El artista del año, asistió como invitada a América hoy este miércoles 28 de abril. Durante su participación en el magazine de América TV, la actriz explicó la razón por la que no pudo realizar su mejor presentación en el programa de Gisela Valcárcel.

La exintegrante de Esto es guerra aseguró que se le hizo muy complicado cantar y moverse correctamente debido a que se sentía muy incómoda con el atuendo que el diseñador Alex Segura le preparó para que interpretara “Tusa”, de Karol G y Nicky Minaj, en la gala de inauguración.

“No me podía ni mover con el traje. Alex (Segura), yo amo todos los trajes que me hace... pero con ese ni siquiera podía cantar. ¿Cómo me voy a mover con algo que está acá (en su cintura) como un casco?”, aseveró.

Sin embargo, Milett Figueroa se comprometió a esforzarse al máximo para convertirse en una de las mejores competidoras de El artista del año. “Todos los sábados siempre hay algo que puede pasar. Prometo que este sábado te va a encantar, Janet (Barboza)”, manifestó la también modelo.

Milett Figueroa confiesa que estaba nerviosa en El artista del año

Tras su debut en la nueva temporada de El artista del año, Milett Figueroa confesó que sintió muchos nervios al volver a pisar la pista de baile del programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Me concentré bastante. En el primer día fui un manojo de nervios. Traté de concentrarme y también de divertirme, pero creo que se vio más la concentración... Mientras las galas vayan avanzando me irá mejor”

Milett Figueroa se pronunció sobre su primera actuación en El artista del año y confesó que se encontraba muy nerviosa. Foto: Milett Figueroa / Instagram

