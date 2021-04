Melania Urbina indignada por ciberacoso: “Todas las mujeres estamos hartas”

Melania Urbina se comunicó con sus seguidoras y seguidores para hablar acerca del ciberacoso en redes sociales. A través de sus historias en Instagram, la actriz que interpreta a Anita en De vuelta al barrio expresó su indignación porque hasta el día de hoy millones de mujeres son atacadas por viles acosadores.

La artista, quien recientemente volvió a recibir inescrupulosos mensajes, agradeció a quienes reportaron la cuenta del sujeto que la insultó y lamentó que muchas tengan que pasar situaciones similares a la de ella.

“Esos mensajes los recibos todos los días, no solo yo, no tienes que ser actriz, no tienes que hacer la escena de la azotea para recibirlos. Es algo que sufrimos todas las mujeres, todas estamos hartas. Me preguntan ¿te arrepientes haber hecho la escena de Django? y no me arrepiento”, indicó.

Melania Urbina recalcó, además, que el acoso sexual no se debe justificar de ninguna forma, ya que los únicos culpables de ello son los acosadores que fomentan la violencia hacia las mujeres.

“Mucha gente me dice ‘Te lo mereces por haber hecho la escena de Django’ y no, no me lo merezco. Es lo mismo que acusar a alguien que sufre acoso por cómo se vistió o por lo que hizo en su pasado. Los únicos responsables del acoso son los acosadores...”, acotó la actriz en su Instagram.

¿Cómo denunciar el acoso virtual?

Si eres víctima o conoces algún caso de acoso cibernético que deseas reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual aquí, ya sea como persona afectada o informante. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley N º 29733.

Por otro lado, puedes acudir al Chat 100 del Mimp, donde recibirás ayuda y orientación en tiempo real si te encuentras siendo afectada por violencia psicológica o sexual.

