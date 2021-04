Mauri Stern a ‘Bon Jovi’ en Yo soy: “La pronunciación no pudo salir peor”

Yo soy llevó a cabo una nueva gala de eliminación el martes 27 de abril. En esta edición, seis imitadores lograron seguir en competencia, aunque muchos fueron duramente criticados por el jurado, entre ellos ’Bon Jovi’. Mauri Stern y Ángel López le llamaron la atención al participante por no haber pronunciado correctamente el inglés durante su presentación.

El intérprete de “A puro dolor” aseguró que el artista tiene grandes cualidades para llegar a ser un gran imitador del original; sin embargo, agregó “Me mata cuando no encuentro la dicción, la pronunciación...Es una canción extremadamente icónica como para no recordar esa letra”.

A oír esto, Mauri Stern, quién días atrás sorprendió cantando “40 grados” y “Para siempre” de Magneto en Yo soy, respaldó la posición de su compañero. El productor mexicano señaló que ’Bon Jovi’ tiene un gran potencial, pero que requiere de un gran esfuerzo si quiere llegar a la final.

“Es que no es la letra.... La pronunciación no pudo haber salido peor, cuando la banda revienta, como que engañas, pero así de expuesta tu pronunciación del inglés es como ‘Oh, good’, te hizo pedazos. Con mucho cariño te lo digo, creo que puedes llegar a un mejor lugar, pero tienes que trabajar tanto en tu pronunciación porque llamó más la atención que cualquier otro esfuerzo, eso fue un error”, aseveró.

Mauri Stern a ’Kurt Cobain’ en Yo soy: No eres mi favorito

A pesar de haberlo llenado de halagos, Mauri Stern le aclaró al ’Kurt Cobain’ de Yo soy que no es su favorito en la competencia. El productor le exigió al al joven imitador que siga esforzándose para llegar a un buen nivel como artista.

“Sí tengo cariño, pero no pienses que eres mi favorito. No vayas a confundir que me guste tu potencial o el nivel del artista que puedas llegar a ser”

