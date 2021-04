Jessica Alba celebra cumpleaños con lanzamiento de empresa a Wall Street

Jessica Alba, empresaria y actriz, es conocida por su papeles en Los cuatro fantásticos, Sin city y otros. Ella obtuvo su primer rol a los 13 años, aunque dejó la actuación en el 2019. Ahora se ha convertido en una empresaria exitosa de productos ecológicos.

Alba fundó su empresa en el 2012, la cual se encarga de vender productos para cuidado de bebés, limpieza del hogar y cosméticos de belleza. Asimismo, según la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la artista de origen mexicano buscar salir a la bolsa y alcanzar una valoración de hasta 1.500 millones de dólares.

Frente a esto, ella contó lo que pasó para alcanzar el éxito a través de un comunicado.

“Nací en una familia mexicoamericana trabajadora. Mis padres tenían varios trabajos, haciendo lo que fuera necesario para salir adelante. Sufrí de enfermedades crónicas, asma severa y alergias, lo que me llevó a largas y solitarias semanas en el hospital. No había soluciones duraderas para mis problemas de salud y, cuando tenía 10 años, me di cuenta de cómo el bienestar puede definir toda tu vida”, narró.

Asimismo, con motivo de su cumpleaños, la actriz subió un video de su celebración, donde soplas las velas y comparte con amigos.