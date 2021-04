J Balvin tendrá un documental: “La gente sabe la gloria, no la historia”

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, estrenará el documental sobre su vida llamado El niño de Medellín. El cantante del genero urbano compartió dos videos en sus redes sociales donde dio detalles de su historia y dijo que será transmitido a través de Amazon Prime desde el próximo viernes 7 de mayo.

En una de las publicaciones mostró de su adolescencia. “Yo crecí en Medellín, en una casa de clase media, con un pie en dos mundos: mis amigos ricos me veían como pobre y mis amigos pobres me veían como rico. Mi padre me enseñó a trabajar duro y mi madre me crio para ser un soñador”, contó.

Asimismo, explicó que no fue fácil el camino para llegar al éxito. “Cuando tenía 17 años, mi padre perdió su trabajo y mi familia tuvo problemas financieros. Yo quería hacerme cargo de ellos y el único talento que tenía era la música. Soñaba con convertirme en una estrella, pero sabía que tenía que trabajar duro para lograrlo”, precisó.

El cantante narró que hacía varios trabajos en el día y salía a cantar en la noche. También expresó que fue a Estados Unidos en compañía de su novia.

“Mi primer amor la ‘Mona’ y yo nos mudamos a Miami para seguir mi sueño, pero la realidad de la vida como inmigrante en Miami era dura, realmente dura. Vivía una doble vida: pintaba casas durante el día para salir adelante y luego, en la noche, pretendía ser una estrella andando en limusinas que no eran mías y vistiéndome para tocar en pequeños shows”, comentó.

Finalmente, en el segundo video se lució en un enorme concierto y afirmó que a la edad de 15 años sonó con estar sobre el escenario. Respecto al documental, mencionó: “La gente sabe la gloria, pero no la historia”.