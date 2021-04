Ethel Pozo confiesa que está enamorada: “Ya dije que sí, es todo”

Ethel Pozo protagonizó un divertido momento al hablar sobre su vida privada en el set de América hoy. La conductora participó del segmento Mito o verdad, durante el cual respondió a las interrogantes que le hicieron sus compañeros, sin imaginar que le harían revelar que se encuentra enamorada.

En medio de la rueda de preguntas, apareció en la pantalla la frase: “¿Es mito o verdad que estás enamorada?”, y casi inmediatamente Janet Barboza, Melissa Paredes y Edson Dávila ’Giselo’ levantaron sus paletas con la opción “verdad”.

Luego de ello, los presentadores de América hoy le insistieron a Ethel Pozo que confirmara o desmintiera lo que ellos acababan de especular y, pese a que en un principio ella estuvo renuente, después de unos segundos contestó: “Verdad, ya, sí, sí”.

Ante dicho comentario, Edson Dávila se mostró muy contento y, con su peculiar estilo, le dijo a su compañera: “Se te nota cuando grabas tus TikToks. A mí me gusta verte así”.

El popular ‘Giselo’ y Janet Barboza también pidieron que la producción del programa revele el rostro de quien sería la pareja de Ethel Pozo, pero esta se negó rotundamente. “No, ya dije que sí, es todo”, sentenció la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo celebra el regreso de Gisela Valcárcel a la TV

A través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, Ethel Pozo festejó el regreso de Gisela Valcárcel con El artista del año a la televisión.

“Lo que todo el Perú quería, tras un año de para, mi madre, todos los sábado estará nuevamente. Por fin, vuelve, no estábamos completos los sábados, los sábados no eran los mismos, no sé con qué vuelve, con baile, con canto”, manifestó la animadora en su Instagram.

El nuevo programa de Gisela Valcárcel contará con la participación de grandes estrellas. Foto: Grupo La República

