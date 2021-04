Deyvis Orosco alista show virtual para rendir homenaje a Jhonny Orosco

¡Siempre presente! Deyvis Orosco anunció un concierto virtual que realizará con motivo de rendir un homenaje a su padre Jhonny Orosco.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Bomboncito’ invitó a todos sus fans a que participen de esta emotiva cita que se llevará a cabo el 29 de mayo.

Este show tiene como título “Siempre vivo, Jhonny Orosco” y las entradas ya están disponibles para poder ser parte de la velada, donde se recordará la memoria y legado de su progenitor.

“ Se viene el homenaje. Un concierto que no te puedes perder. ¿Qué canciones no pueden faltar?”, se lee en la publicación del cantante.

Publicación de Deyvis Orosco Foto: Instagram

Hace unos días, el cumbiambero se emocionó hasta las lágrimas al saber que la película “Somos Néctar”, que está inspirada en la vida de su papá, volvió a transmitirse por televisión nacional.

“Los que no han visto la película tienen que verla, me ha hecho recordar muchas cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme todo este tiempo, pero sobre todo gracias a mi papá porque te extraño, aunque sé que estás orgulloso de mí. Todo en lo que me he convertido es porque cuando el día que nos encontremos estoy seguro de que me vas a decir que te sientes orgulloso. Un beso hasta el cielo”, dijo Deyvis Orosco en su cuenta de Instagram e invitó a todos sus seguidores a que la vean.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.