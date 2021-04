Andrea San Martín se mostró preocupada por el alza del dólar

La modelo e influencer Andrea San Martín evidenció su angustia, ya que muchos trabajadores pierden sus trabajos y ella podría ser uno de ellos. La ex chica reality usó sus redes sociales para expresarse y decir que el incremento del dólar no le beneficia.

En una de sus historias en su cuenta de Instagram, la modelo detalló a sus seguidores: “Por años he vendido colágeno (sustento mensual para mí). Hoy en día, lo mas probable es que ya no pueda importar debido a que yo compro en dólares y la venta es en soles”.

En el mismo sentido, la joven expresó que su negocio ya no es rentable. “La posible subida del dólar y la posible desvalorización de nuestra moneda hace que busque nueva posibilidades. Es así como otros miles de millones de peruanos que importan productos para vender están en mi situación”, confesó.

Finalizó su mensaje al indicar: “En otros casos, las importaciones son parte de los insumos para producir productos que finalmente son hechos en nuestro país por cientos de peruanos emprendedores”.

Andrea San Martín fue víctima de robo

La empresaria y ex chica reality compartió su indignación en su cuenta de Instagram.

“Al parecer han clonado mi tarjeta, yo no sé nada, pero me han robado. Estoy saliendo al banco en este momento porque la cantidad no es pagada en una tienda. Es en una agencia retirando un efectivo que normalmente no se puede retirar de un cajero, sino presencial y presentando tu DNI”, dijo San Martín.