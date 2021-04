Yahaira Plasencia se pronuncia tras intervención PNP en su ‘fiesta COVID’

Yahaira Plasencia se refirió a la fiesta en Cieneguilla a la que asistió junto a varios chicos reality el último fin de semana, durante una conversación con Thais Casalino. Según la periodista, la intérprete de “Y le dije no” y “Cobarde” hizo referencia a la intervención policial que se realizó en el lugar de los hechos.

La conductora de Mujeres al mando aseguró que la salsera, quien se escondió en la maletera de un auto ante la presencia de la PNP, le dijo que reaparecerá y dará su versión de lo ocurrido una vez que hayan salido a la luz todas las fotos y videos de la ‘fiesta COVID’ por la que ella y demás integrantes de Esto es guerra fueron retirados del programa.

“Todos se preguntan por qué no fui a la comisaría, por qué no me llevaron los policías, si yo me escondí en esa maletera, por qué no me sacaron de ahí, en vez de abrir y cerrar la maletera. Yo hablaré cuando terminen de salir todas las imágenes, pero lo peor es que fueron muy malos conmigo”, indicó la cantante en el texto que le envió a Casalino.

La presentadora indicó que Yahaira Plasencia no precisó a quién acusó de malos tratos en su mensaje. “‘Ellos se han portado muy mal conmigo’, no sabemos a quién se refería, si a la policía, al que la grabó o a los de su centro de trabajo”, señaló.

Yahaira Plasencia se disculpa por fiesta en Cieneguilla

A través de un comunicado en sus redes sociales, Yahaira Plasencia pidió perdón por haber participado de una ’fiesta COVID’ en el distrito de Cieneguilla.

“Lamento profundamente mi proceder, entiendo que no hay nada que lo justifique, menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero”, fueron las palabras de la salsera.

Comunicado de Yahaira Plasencia sobre su participación en fiesta durante pandemia. Foto: Yahaira Plasencia

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.