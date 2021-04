Yahaira Plasencia desmiente haber organizado fiesta: “No alquilé la casa”

Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo para explicar detalles sobre la intervención policial en la que fue implicada el pasado 24 de abril. Durante la conexión con sus seguidores afirmó que ella no fue quien organizó la fiesta en Cieneguilla.

Según contó en su cuenta de Instagram, en un principio había pensado en alquilar un local para celebrar su cumpleaños junto a sus familiares más cercanos pero que desistió de la idea porque no quería exponer a sus padres, quienes son personas de riesgo.

Sin embargo, agregó que el día del operativo recibió la invitación de un amigo para una pequeña reunión en una casa de campo en el referido lugar. “Mis papás me dijeron hasta el último que no vaya, que me iba a exponer y que las cosas están feas con respecto al COVID-19″, dijo.

Con sus siguientes declaraciones precisó que, a pesar de las advertencias, decidió aceptar la propuesta y solo quedarse unos cuantas horas, debido a tenía en mente realizar una parrilla al día siguiente junto a sus familiares.

“Yo jamás alquilé una casa en Cieneguilla, no conocía a los invitados” , expresó Yahaira Plasencia mientras detallaba que se alertó por la gran cantidad de gente que comenzó a llegar al predio.

La exintegrante de Esto es guerra fue entrevistada por las periodistas Mónica Cabrejos y Thais Casalino durante la transmisión de Instagram. Durante el ‘en vivo’, también se habló sobre los motivos que la llevaron a esconderse en la maletera de un auto y por qué no apareció en los registros de la Policía Nacional tras la intervención.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.