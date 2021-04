Willie Colón revela su estado de salud tras sufrir accidente automovilístico

El famoso cantante Willie Colón sufrió un terrible accidente automovilístico en Carolina del Norte, Estados Unidos, el pasado 20 de abril. En ese momento, se encontraba junto a su esposa, pero fue él quien se llevó la peor parte.

El artista de origen puertorriqueño tuvo que ser internado en un hospital de Nueva York luego de presentar un traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral, cortes en la cabeza, por lo que necesitó 16 puntos. Además, tuvo fracturas en su vértebra cervical C1, según informó su representante.

Se había afirmado que Willie Colón se encontraba recuperándose favorablemente de las lesiones. Sin embargo, este martes 27, el maestro de la salsa se pronunció a través de las redes sociales y desmintió que dicha noticia.

Reveló cuál es su estado de salud. “Queridos amigos y fans, siento no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios, volveré”, expresó Willie Colón en su cuenta oficial de Twitter.

Willie Colón se pronuncia tras accidente automovilístico.

Sobre su esposa Julia Colón Craig, la mánager del salsero reveló en un comunicado que ella sufrió cortes y contusiones leves, por lo que fue dada de alta. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente automovilístico.

Willie Colón se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente de auto con su esposa Julia Craig

