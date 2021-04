Mauri Stern a ‘Kurt Cobain’ de Yo soy: “No creas que eres mi favorito”

Mauri Stern fue muy exigente en la última emisión de Yo soy. El pasado 26 de abril, tuvo un fuerte comentario hacia el joven imitador de Kurt Cobain, quien pensó que contaba con el apoyo del cantante mexicano.

En una entrevista previa, el concursante comentó que había sentido que el jurado de la competencia se encontraba satisfecho con su desempeño y que podría ser el favorito de la temporada.

Sin embargo, con su última presentación se ganó algunos regaños del exintegrante de Magneto. El intérprete presentó “All apologies”, pero no logró convencer al panel de jueces con su trabajo sobre el escenario.

Mauri Stern aclaró que sí se encuentra complacido por el potencial que tiene ‘Kurt Cobain’, pero que eso no significa que sea el mejor de la competencia ni que tenga favoritismo con él. “Sí tengo cariño, pero no vayas a pensar que eres mi favorito, que es muy diferente. No vayas a confundir que me guste tu potencial o el nivel del artista que puedas llegar a ser. No pienses que eres mi favorito”, dijo.

Finalmente afirmó que aún le falta mejorar su imitación para las próximas galas de Yo soy y le recomendó no forzar la ronquera del personaje.

Cristian Rivero recibe tierna llamada de su hijo durante Yo soy

El conductor de Yo soy fue sorprendido en plena emisión del programa por su hijo, quien decidió llamarlo para preguntarle si podía usar su Ipod. Cristian Rivero no dudó en contestar la llamada del pequeño en vivo y tuvo una conmovedora conversación con él.

Tras la respuesta favorable de la figura de Latina, el niño decidió expresarle su cariño con un tierno mensaje: “¡Gracias, papi! te amo mucho. Que te vaya bien en todas las escenas que hagas”.

