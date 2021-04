Jonathan Rojas se quiebra al hablar sobre difícil situación de los artistas

El cantante de cumbia Jonathan Rojas se conmovió al hablar sobre la complicada situación que atraviesan los artistas peruanos debido a la pandemia del coronavirus.

En una entrevista para Mujeres al mando, el intérprete del grupo Zona Libre se mostró indignado al ver las imágenes de la ‘fiesta COVID’ que organizaron los chicos reality de Esto es guerra. Él pidió a los televidentes que tomen conciencia de sus actos al asistir a este tipo de reuniones.

Contó que hasta el momento no ha contraído la enfermedad, pero teme por la salud de sus familiares. ”Siento temor cada vez que salgo a la calle, quizás nos podemos contagiar. Gracias a Dios, hasta ahora no me ha dado la COVID, pero mi familia ha estado afectada. He tenido amigos cercanos a los que la enfermedad les ha tocado de cerca”, expresó.

Luego, le envió un mensaje a sus colegas artistas que se mantienen alejados de los escenarios por miedo a contagiarse y a quienes se encuentran luchando contra el coronavirus.

“Estamos evitando las reuniones, hay que tomar conciencia, señores. Para mis hermanos artistas es muy difícil esta situación. Yo extraño los escenarios, ver a mis fans, extraño cantar, es mi vida. Es indignante y frustrante porque no podemos hacer nada. Me afecta, soy artista. Les pido que tengamos paciencia. Fuerza, oren, esto va a parar”, declaró Jonathan Rojas al borde de las lágrimas.

