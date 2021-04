Dorita Orbegoso asegura que había otros integrantes de EEG en ‘fiesta COVID’

En el programa Mujeres al mando, del lunes 26 de abril, la modelo Dorita Orbegoso opinó acerca de la polémica fiesta de Yahaira Plasencia en Cieneguilla. Ella sorprendió con sus comentarios, pues dijo que no solo estuvieron Pancho Rodríguez, Facundo Gonzales y Ximena Peralta, sino otros chicos reality.

“Tengo entendido que hubo otros chicos reality. Aproximadamente entre unos cinco o seis (…). Aquí es un tema de canal, porque, ¿ustedes se imaginan si hubieran salido a la luz esos chicos?, hubieran perdido el trabajo”, sostuvo.

La modelo no solo habló de la salsera y los demás integrantes, sino también de la producción del reality de competencia, pues no son tan drásticos con los concursantes. También añadió que tendrán que asumir la responsabilidad de sus actos: “Lamentablemente, ellos les lavan la cara, los mandan a sus casas unos 20, 30 o 40 días y luego siguen trabajando y haciendo lo mismo, porque es repetitivo. No son uno o dos, son la gran mayoría que han estado involucrados”.

Asimismo, se refirió de los viajes que hacen al extranjero y regresan como si el país no estuviera en pandemia. “Se divierten en otros países, en México, parece que no hay COVID porque ahí se van, toman sin mascarilla y luego regresan, pasan sus 15 días de cuarentena, se sacan la prueba, salen negativo y regresan a trabajar”, expresó en el canal de Latina.