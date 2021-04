Daniela Darcourt ante fan que se tatuó su nombre: “Estoy en completo shock”

Daniela Darcourt cumplió 25 años el pasado 20 de abril y mostró su celebración al lado de su hermana y amigas. Asimismo, su cumpleaños no fue lo único que la emocionó, sino el ver que uno de sus fans se tatuó su nombre en la espalda.

La cantante mostró su emoción en sus historias de Instagram ante grande sorpresa: “¡Estoy en completo shock! Es la segunda persona que se tatúa algo respecto a mí”.

Después de mostrar las imágenes que uno de sus fanáticos se hizo, compartió un mensaje prometiendo a sus seguidores que no decepcionará a quienes la han apoyado a lo largo de toda su carrera.

“A veces me pregunto qué es lo que he hecho para merecer tanto... Gracias por tanto amor, los amo a todos. Prometo no decepcionarlos”, dijo la intérprete de ”Probablemente”.

Daniela Darcourt celebró su cumpleaños en Cancún

La cantante de salsa agradeció a sus fans por los saludos de cumpleaños en sus redes sociales. “Así, chinita de risa, les agradezco a todos de corazón por sus saludos de cumpleaños. Es increíble saber que, a pesar de no conocer a casi la gran mayoría de los que me siguen aquí, su amor llega a mí de manera incalculable”, indicó.