Alexandra Hörler tras confirmar relación sentimental: “Estoy enamoradísima”

Alexandra Hörler se encuentra disfrutando una linda etapa en su vida gracias a su romance con Juan Francisco Pardo. En una entrevista en el programa D’Mañana, la periodista se animó a contar un poco más sobre la relación sentimental que mantiene con el odontólogo.

La comunicadora aseguró que está muy contenta porque ella y su pareja se llevan muy bien y se apoyan mutuamente para poder seguir adelante.

“Enamoradísima, lo tengo que admitir, es algo que no he admitido nunca. Estoy feliz, estamos felices, tenemos una relación maravillosa y quiero que siga aquí, por eso lo cuido y quiero que se mantenga alejado de la tele”, comentó.

“(Juan Francisco Pardo) Me apoya mucho porque yo llego en las noches a contarle todo, (le dice) ‘Estoy cansada, estoy nerviosa, estoy estresada’ y él está siempre para mí, para apoyarme y se lo agradezco de corazón”, añadió.

Por otro lado, Alexandra Hörler celebró su ingreso a las filas de Panamericana TV para la conducción del programa ¿De qué estamos hablando? “Feliz, emocionada, ilusionada, un poco nerviosa. Siempre digo que el día que me termine de dar nervios, me retiro de la televisión porque se pierde el feeling (sentimiento)”, expresó la periodista.

Tras un informe emitido por Magaly TV, la firme, Alexandra Hörler confirmó que inició una relación sentimental con un odontólogo llamado Juan Francisco Pardo.

“Contigo así: enseñar el corazón a quien no oculta el suyo. Dejarse leer sin esconder la mala letra, las páginas arrugadas o las fallas de ortografía; compartir luz y sombra; sentir la mirada de comprensión de quien no juzga tu historia, y que al contarle tus debilidades te haga sentir más fuerte y no al revés”,

Alexandra Hörler

